Pasar Pundensari di Madiun, Jawa Timur, mengajak para pengunjung bernostalgia ke masa puluhan tahun lalu. Sebelum masuk, pengunjung menukarkan uang dengan potongan bambu sebagai alat bertransaksi.

Tak hanya desain pasarnya yang jadul, tetapi berbagai makanan tradisional yang disuguhkan penjual menggambarkan masa ke masa makanan itu di era-nya.

Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan tarian tradisional di tengah pasar.

Kontributor: Arif Wahyu Efendi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News