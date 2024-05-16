...

Detik-Detik BNN Tangkap Buron Kartel Narkoba Jaringan Asia di Filipina

Rio Manik, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 16:46 WIB
BNN bersama Polri dan penegak hukum Filipina berhasil menangkap buronan gembong narkoba tingkat Asia, Fernando Tremendo Chimenea.
 
Fernando ditangkap saat berada didalam mobil di sebuah rumah di Filipina. Fernando Tremendo Chimenea alias Johan Gregor merupakan warga negara Australia yang sempat tinggal di Gili Trawangan, NTB.
 
BNN kini tengah berkomunikasi dengan otoritas Filipina untuk membawa Fernando ke Indonesia. BNN juga masih melakukan pengembangan terkait jaringan Fernando yang kini masih buron
 
Kontributor: Rio Manik

(rns)

