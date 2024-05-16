Polisi mendatangi rumah korban begal, Satrio Mukti Raharjo, Kamis (16/5). Lokasi di Jalan Alpukat, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.

Korban berusia 19 tahun ini merupakan atlet karate dan calon siswa bintara Polri. Ia mengalami luka pada bagian jari tangan dan kaki usai jadi korban begal. Motor dan ponselnya diambil paksa dan dibawa kabur oleh tiga pelaku begal.

Polisi kini telah mengantongi ciri-ciri tiga pelaku begal tersebut. Ciri-ciri pelaku didapati petugas usai memeriksa lima saksi dan video CCTV

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

