Deir al-Balah di Jalur Gaza telah menawarkan perlindungan bagi warga Palestina yang melarikan diri dari perang antara Israel dan Hamas di wilayah yang terkepung.

Ribuan pengungsi dari sekitar Kota Gaza dan bagian utara Jalur Gaza telah mendirikan pemukiman tenda yang luas di kota tersebut, termasuk di sepanjang pantai Laut Mediterania.

Deir al-Balah kini berisiko tidak mampu mengatasinya karena puluhan ribu orang melarikan diri dari Rafah ketika Israel bersiap menyerang ke pusat kota di selatan.

Lebih dari separuh penduduk Gaza berlindung di Rafah.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News