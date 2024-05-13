...

Ratusan Demonstran Tuntut Pengunduran Diri PM Israel, Dibubarkan Polisi Israel

Betty Usman, Jurnalis · Senin 13 Mei 2024 23:00 WIB
A A A
Polisi Israel mengusir demonstran anti-pemerintah dari pusat kota Tel Aviv. Para pengunjuk rasa setiap minggu, menuntut pengunduran diri PM Benjamin Netanyahu dan kesepakatan segera untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.
 
Polisi mengerahkan meriam air dan mendorong pengunjuk rasa untuk membubarkan massa. Awal pekan ini, Hamas telah menerima kesepakatan gencatan senjata Qatar-Mesir, mengakhiri perang dan membebaskan sandera Israel yang ditahan di Gaza secara bertahap.
 
Israel menolak perjanjian tersebut dan menyatakan perjanjian tersebut tidak memenuhi “permintaan inti”, dan beberapa jam kemudian mengirim tank untuk merebut penyeberangan Rafah. PM Netanyahu menyebut tuntutan Hamas agar pasukan Israel ditarik sepenuhnya dari Gaza sebagai “ekstrim.”
 
Sumber APTN

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini