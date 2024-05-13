Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama (Kemenag) RI, Akhmad Fauzin mengatakan pada hari ini ada sebanyak 9.070 jemaah haji Indonesia yang akan diterbangkan ke madinah, Arab Saudi. Adapun jemaah yang sudah tiba di tanah suci berjumlah 4.500 orang yang terbagi menjadi 11 kloter. Hal ini disampaikan Fauzin dalam keterangannya, Senin (13/5/2024).

Pada kesempatan itu, dirinya kembali menegaskan bahwa hanya visa haji yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriyah 2024 masehi.

Menurutnya Visa haji diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Dimana pasal 18 undang-undang mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa Haji kuota Indonesia dan visa Haji mujamalah undangan pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

