Sejumlah korban luka kecelakaan bus maut di Subang dibawa ke RS Brimob, Depok, Minggu (12/5). Para korban dirujuk untuk mendapatkan perawatan intensif. Beberapa korban diketahui mengalami gangguan syaraf dan patah tulang.

Korban dengan luka berat mendapatkan perawatan di ruang IGD. Sementara korban luka ringan dirawat di ruang sebelahnya. Setidaknya ada empat orang yang mendapat perawatan di ruangan tersebut.

Reporter: Tangguh Yudha

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News