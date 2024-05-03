...

Indra Sjafri Sebut Timnas Indonesia U-20 Dapat Undangan Tampil di Turnamen Toulon 2024

Andhika Khoirul Huda, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 13:15 WIB
Timnas Indonesia U-20 mendapat undangan tampil di Turnamen Toulon 2024. Hal itu diungkapkan oleh sang pelatih, Indra Sjafri.
 
Sebanyak 37 pemain dipanggil oleh Indra Sjafri untuk mengikuti Training Centre (TC) alias pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20 yang berlangsung mulai 28 April hingga 31 Mei mendatang di Jakarta. Latihan ini dilakukan sebagai persiapan menuju Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.
 
Pada Jumat (3/5/2024) pagi WIB, Indra Sjafri menggelar uji tanding internal Timnas Indonesia U-20 di Lapangan A, Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kata dia, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para pemainnya memahami filosofi sepakbola yang ingin dibangunnya bersama tim ini.
 
Pada TC kali ini selain latihan juga disiapkan program uji coba. Sebelumnya Garuda Nusantara sudah melakoni sejumlah uji coba lokal maupun internasional seperti melawan Thailand, Uzbekistan dan dua kali melawan China.
 
Selepas latihan hari ini, Indra Sjafri pun mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia U-20 bakal mengikuti turnamen di luar negeri. Namun kepastiannya baru bisa diketahui pada pekan ini.
 
Adapun event yang dimaksud adalah Maurice Revello Tournament 2024 atau yang dulu bernama Toulon Tournament. Indra menyebut pada awalnya Timnas Indonesia U-20 tak mendapatkan undangan dari pihak panitia, tetapi sekarang mereka telah diundang dan hal itu sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi.
 
“Program latihan TC sekarang ada mengikuti event di luar (negeri) dan kepastiannya mungkin dalam Minggu ini dan kami berharap setiap TC harus ada pertandingan internasional atau event yang kami hadapi,” kata Indra kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (3/5/2024).
 
Reporter: Andhika Khoirul Huda
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

