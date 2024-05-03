Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait penanganan pengungsi Erupsi Gunung Ruang yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/5).

Jokowi meminta kepada para menteri dan lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah pengungsian. Karena tata ruang yang ada membuat warga tidak boleh kembali ke tempat asal. Sehingga diperlukan relokasi untuk pemukiman yang harus dipercepat.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(mhd)

