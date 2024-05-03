...

Bendesa Adat di Bali Tetangkap Tangan Peras Investor Ratusan Juta Rupiah

Indira Arri, Jurnalis · Jum'at 03 Mei 2024 13:00 WIB
Bendesa Adat Berawa berinisial KR (52) ditangkap oleh Jaksa Tipidsus Kejati Bali. Ia tidak berkutik saat sejumlah petugas menangkapnya saat bertransaksi menerima uang dugaan hasil pemerasan terhadap pemilik lahan di kawasan Berawa.
 
Bendesa sendiri merupakan pemimpin tertinggi bagi institusi desa adat. Petugas mengamankan uang Rp150 juta hasil transaksi terhadap pemilik lahan. Kejaksaan menduga modus pemerasan semacam ini juga dilakukan di wilayah lain.
 
Reporter: Indira Arri
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

