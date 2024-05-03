Bendesa Adat Berawa berinisial KR (52) ditangkap oleh Jaksa Tipidsus Kejati Bali. Ia tidak berkutik saat sejumlah petugas menangkapnya saat bertransaksi menerima uang dugaan hasil pemerasan terhadap pemilik lahan di kawasan Berawa.

Bendesa sendiri merupakan pemimpin tertinggi bagi institusi desa adat. Petugas mengamankan uang Rp150 juta hasil transaksi terhadap pemilik lahan. Kejaksaan menduga modus pemerasan semacam ini juga dilakukan di wilayah lain.

Reporter: Indira Arri

Produser: Reza Ramadhan

