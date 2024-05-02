...

Suami Rini Mariany Sempat Dikira Pelaku Pembunuhan 'Wanita Tewas Dalam Koper'

Juhpitameila, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 23:00 WIB
Suami Rini Mariany mengaku tak menyangka bahwa pelaku pembunuhan 'wanita dalam koper' adalah rekan kerja korban. Sang Suami bahkan sempat dianggap sebagai pelaku pembunuhan Rini Mariany.
 
Sebelumnya, polisi berhasil menangkap pelaku yang membunuh Rini Mariany yang mayatnya ditemukan dalam koper di Bekasi. Keluarga berharap kepada polisi agar pelaku dihukum dengan seberat beratnya.
 
Kontributor: Juhpitameilana

(mhd)

