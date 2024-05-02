Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyebut soal kasus oknum Prajurit TNI AL Kopka Khairul Anam yang memukul sopir catering bernama Afif di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (29/4) yang viral di media sosial sudah dimediasi.

Mayjen TNI Yusri Nuryanto menyebut ada miss komunikasi hingga menimbulkan perselisihan di jalan.

Sebelumnya, Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) memastikan peristiwa percecokan antara anggotanya dengan sopir pikap katering di daerah Cileungsi telah dilakukan mediasi di antara keduanya.

Reporter: M Refi Sandi

Produser: Akira AW

