Kasus Prajurit TNI AL Pukul Sopir Catering di Cileungsi, Danpuspom TNI: Ada Perselisihan

Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 02 Mei 2024 11:09 WIB
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menyebut soal kasus oknum Prajurit TNI AL Kopka Khairul Anam yang memukul sopir catering bernama Afif di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (29/4) yang viral di media sosial sudah dimediasi.
 
Mayjen TNI Yusri Nuryanto menyebut ada miss komunikasi hingga menimbulkan perselisihan di jalan. 
 
Sebelumnya, Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) memastikan peristiwa percecokan antara anggotanya dengan sopir pikap katering di daerah Cileungsi telah dilakukan mediasi di antara keduanya. 
 
Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

