Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Buruh di Patung Kuda, Rabu (1/5). Dalam aksinya, massa aksi turut membakar spanduk bergambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aksi bakar spanduk dilakukan sebelum massa aksi meninggalkan kawasan Patung Kuda.

Aksi ini dimaknai sebagai kekecewaan terhadap kerja Pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan kalangan buruh.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

(fru)

