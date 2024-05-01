Kemnaker meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, Rabu (1/5). Lokasi peluncuran di wilayah Cilincing, Jakarta Pusat.
Peluncuran ini sekaligus memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2024. Tujuannya untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan demokratis berlandaskan pada nilai-nilai pancasila, serta sejalan dengan konsep dan arah kebijakan pembangunan nasional.
