Kemnaker Luncurkan Kepmen Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Rabu 01 Mei 2024 15:43 WIB
Kemnaker meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, Rabu (1/5). Lokasi peluncuran di wilayah Cilincing, Jakarta Pusat. 
 
Peluncuran ini sekaligus memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2024. Tujuannya untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan demokratis berlandaskan pada nilai-nilai pancasila, serta sejalan dengan konsep dan arah kebijakan pembangunan nasional.
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Akira AW

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

