Sejumlah organisasi dan federasi kelompok buruh menggelar aksi damai, Rabu (1/5). Aksi damai ini dalam rangka memperingati Hari Buruh atau May Day. Lokasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Adapun buruh perempuan dan kaum transpuan turut bergabung dalam aksi ini. Mereka membawa spanduk dan bendera seperti organisasi buruh lainnya.

Massa buruh perempuan ini datang dari Aliansi Perempuan Indonesia. Termasuk kaum transpuan dari Sanggar Seroja. Mereka menuntut agar lingkungan kerja memperhatikan pendekatan gender.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: Akira AW

(fru)

