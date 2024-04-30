...

Negara-negara Arab dan Eropa Mencari Solusi Israel dan Palestina Hidup Damai

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 22:00 WIB
A A A
Negara-negara Arab dan Eropa membahas situasi yang berkembang di Jalur Gaza dan menjajaki pilihan untuk maju menuju solusi dua negara.
 
Dalam pertemuan di Arab Saudi, para pejabat membahas pandangan bersama mengenai perlunya menemukan solusi yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup damai.
 
Pernyataan tersebut muncul ketika perang selama berbulan-bulan di Jalur Gaza berkecamuk mengakibatkan lebih dari 34.000 warga Palestina tewas, 2/3 diantaranya anak-anak dan wanita.
 
Menlu Norwegia Espen Barth Eide memperingatkan kembali ke keadaan sebelum 7 Oktober bukanlah  “solusi.” Menlu Eide menganjurkan pendekatan berpikiran maju yang berfokus pada keamanan, normalisasi, dan pembangunan negara.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini