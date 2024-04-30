Negara-negara Arab dan Eropa membahas situasi yang berkembang di Jalur Gaza dan menjajaki pilihan untuk maju menuju solusi dua negara.

Dalam pertemuan di Arab Saudi, para pejabat membahas pandangan bersama mengenai perlunya menemukan solusi yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup damai.

Pernyataan tersebut muncul ketika perang selama berbulan-bulan di Jalur Gaza berkecamuk mengakibatkan lebih dari 34.000 warga Palestina tewas, 2/3 diantaranya anak-anak dan wanita.

Menlu Norwegia Espen Barth Eide memperingatkan kembali ke keadaan sebelum 7 Oktober bukanlah “solusi.” Menlu Eide menganjurkan pendekatan berpikiran maju yang berfokus pada keamanan, normalisasi, dan pembangunan negara.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News