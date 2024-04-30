Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan terhadap seluruh ruangan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Selasa (30/4).

Penggeledahan dalam rangka mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana korupsi rumah jabatan anggota DPR RI. Penggeledahan itu dilakukan di ruangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR hingga ruang kerja para pegawai.

Sebelumnya, Penyidik KPK telah selesai menggeledah gedung Setjen DPR RI dan membawa membawa 3 koper dan satu ransel.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

