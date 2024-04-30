Bayi dari pasutri Munasir dan Siti Aisyah jadi korban gigitan monyet liar. Lokasi di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (30/4).

Monyet liar menyerang bayi tersebut hingga mengalami luka parah. Usus bayi itu pun keluar karena bagian perutnya terkena gigitan. Hal tersebut membuat keluarga korban dan warga sekitar panik.

Saat ini, bayi tersebut sedang dirawat intensif di RS Kota Serang, Banten. Diketahui kejadian serangan monyet ini sudah yang ketiga kalinya terjadi.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: Akira AW

(fru)

