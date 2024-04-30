...

Mengerikan! Monyet Liar Gigit Perut Bayi di Banten hingga Usus Terburai

Iskandar Nasution, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 14:40 WIB
Bayi dari pasutri Munasir dan Siti Aisyah jadi korban gigitan monyet liar. Lokasi di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (30/4). 
 
Monyet liar menyerang bayi tersebut hingga mengalami luka parah. Usus bayi itu pun keluar karena bagian perutnya terkena gigitan. Hal tersebut membuat keluarga korban dan warga sekitar panik.
 
Saat ini, bayi tersebut sedang dirawat intensif di RS Kota Serang, Banten. Diketahui kejadian serangan monyet ini sudah yang ketiga kalinya terjadi.
 
Kontributor: Iskandar Nasution
Produser: Akira AW

(fru)

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

