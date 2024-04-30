Petugas KCIC mengembalikan barang penumpang yang tertinggal di dalam kereta cepat Whoosh. Barang tersebut diketahui berupa amplop coklat berisi uang tunai Rp50 juta.

Barang tersebut tertinggal dalam perjalanan Whoosh nomor G1211, Sabtu (27/4). Chief Conductor langsung menginformasikan kepada tim untuk mengamankan barang itu.

Di saat yang sama, Stasiun Bandung menerima laporan penumpang soal kehilangan barang. Melalui hasil koordinasi, barang tersebut berhasil dikembalikan kepada pemiliknya.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Akira AW

