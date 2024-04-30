Acara nobar semifinal Piala Asia U-23 diwarnai aksi kericuhan. Lokasi di Rest Area Abirama, Tuban, Jawa Timur, Senin (29/4) malam. Sejumlah pemuda terlibat baku hantam usai pertandingan Indonesia vs Uzbekistan.

Aksi kericuhan ini berawal saat Timnas Indonesia berhasil mencetak gol. Namun, gol tersebut dianulir offside serta pemain mendapatkan kartu merah. Tidak jelas apa yang dipermasalahkan dan menjadi pemicu keributan ini.

Usai nobar, banyak sampah yang ditinggalkan oleh ribuan penonton tersebut.

Kontributor: Pipiet Wibawanto

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News