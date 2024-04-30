...

Ratusan Mahasiswa Unsoed Purwokerto Duduki Rektorat, Tolak Kenaikan UKT

Saladin Ayyubi, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 07:00 WIB
Ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto menggelar demo menolak kenaikan UKT, Senin (29/4). Aksi ricuh saat massa memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu Rektor dihadang petugas keamanan kampus.
 
Ratusan mahasiswa akhirnya berhasil masuk gedung rektorat, sementara dorongan massa membuat sejumlah kaca gedung pecah. Kenaikan UKT dinilai terlalu tinggi, kenaikan UKT ini mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun 2023.
 
Sementara pihak rektorat beralasan jika kenaikan UKT 2024 didasarkan atas berbagai pertimbangan diantaranya biaya UKT yang berlaku selama ini ditetapkan sejak tahun 2012  belum pernah mengalami penyesuaian.
 
Dengan adanya demo ini, pihak universitas mencabut aturan baru kenaikan UKT.
 
