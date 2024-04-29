Ratusan penari dari 50 sanggar tari di Boyolali, Jateng antusias mengikuti acara menari selama 18 jam nonstop, Senin (29/4). Ratusan penari itu membawakan tarian dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat.

Dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia pada 29 April 2024. Pentas tari dimulai dari Alun-Alun Pancasila Cepogo pukul 06.00 WIB. Lalu berlanjut ke Balai Sidang Mahesa Boyolali dan Alun-Alun Pegging.

Kontributor: Tata Rahmanta

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News