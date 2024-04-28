Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution, menjelaskan bahwa sejatinya MNC Group tidak melarang masyarakat untuk menggelar nobar selama tidak bersifat komersial. Hal itu diungkapkan Syafril ketika melakukan pertemuan bersama pihak Kemenpora yang diwakili Sekretaris Gunawan Suswantoro di Media Center Kemenpora, Minggu (28/4/2024) sore WIB.

Dalam kesempatan itu, pihak MNC Group juga dihadiri Dini Aryanti Putri selaku Direktur Programming RCTI. Dini menjelaskan kegiatan nobar sejatinya sangat positif untuk mendukung Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23. Hanya saja, yang membuatnya kecewa adalah ada oknum yang memungut biaya untuk acara nobar serta meminta dana ke sponsor yang akan berdampak buruk bagi MNC.

Pihak yang berminat menjadi penyelenggara nobar non komersil dapat mengunduh logo resmi (RCTI, MNC Vision, K-Vision, Vision+ dan RCTI+) untuk dicantumkan dalam materi promosi nobar. Selain itu dapat juga berkordinasi terlebih dahulu dengan Corsec MNC Guritno Himantoro 08129739810 atau email [email protected] dan Dianing Pramesti 081291378062 atau email [email protected]

Reporter: Rivan Nasri Rachman

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News