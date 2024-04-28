Gempa M 6,5 mengguncang wilayah Garut, Jabar, Sabtu (27/4). Gempa tersebut turut dirasakan oleh warga Sukabumi, Jabar.

Satu unit rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian dinding dan atap rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa lantaran pemilik sedang tidak di rumah.

Gempa juga menyebabkan plafon masjid di Kecamatan Gegerbitung mengalami kerusakan. BPBD Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan pendataan jumlah rumah yang terdampak.

Kontributor: Budi Setiawan

Produser: Akira AW

(fru)

