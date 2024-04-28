Gempa berkekuatan M 6,2 mengguncang Garut, Jabar, Sabtu (27/4). Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Laporan dari Pusadalops BNPB, sedikitnya 9 kabupaten dan kota terdampak gempa.

Akibat gempa ini empat orang mengalami luka-luka. Data hingga Minggu (28/4) pukul 5.45 WIB, sebanyak 27 KK terdampak dari gempa ini.

Dari jumlah ini warga terdampak paling banyak berada di Kabupaten Garut. Dengan rincian 3 orang mengalami luka-luka dan 4 KK terdampak. Sejumlah bangunan dan fasilitas publik juga ikut terdampak gempa.

