Selebgram Chandrika Chika Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 09:00 WIB
Selebgram Chandrika Chika ditangkap polisi, Selasa (23/4) malam. Lokasi di salah satu hotel di Kuningan, Jakarta Selatan.
 
Polisi juga melakukan penggerebekan kepada lima orang lainnya. Mereka yakni AT, MK, AMO, BB, HJ dan CK. Keenamnya diciduk saat tengah mengonsumsi narkoba.
 
Narkoba yang dikonsumsi yakni berbentuk liquid dengan campuran ganja dalam pods. Chika pun diketahui sudah setahun mengonsumsi narkoba.
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Akira AW

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

