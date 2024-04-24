Selebgram Chandrika Chika ditangkap polisi, Selasa (23/4) malam. Lokasi di salah satu hotel di Kuningan, Jakarta Selatan.

Polisi juga melakukan penggerebekan kepada lima orang lainnya. Mereka yakni AT, MK, AMO, BB, HJ dan CK. Keenamnya diciduk saat tengah mengonsumsi narkoba.

Narkoba yang dikonsumsi yakni berbentuk liquid dengan campuran ganja dalam pods. Chika pun diketahui sudah setahun mengonsumsi narkoba.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Akira AW

(fru)

