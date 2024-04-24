Lusinan mahasiswa dan dosen pro-Palestina di Universitas Sydney berdemonstrasi menentang perang Israel dengan Gaza. Para pengunjuk rasa Australia mendirikan tenda di kampus, membawa spanduk dan bendera Palestina, serta meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina.

Tidak ada penangkapan yang dilaporkan dalam aksi ini.

Perang dimulai setelah serangan mematikan Hamas di Israel selatan, menyandera sekitar 250 orang. 200 hari perang Israel-Hamas, 34.000 warga Palestina terbunuh di Jalur Gaza, menurut kemenkes Gaza.

(mhd)

