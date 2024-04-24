Perang 200 hari, warga Palestina di Gaza berjuang menerima bantuan makanan pokok, dan layanan medis. Tinggal di tenda-tenda dengan kondisi yang memprihatinkan, berjam-jam antri mendapatkan air dan makanan, ribuan pengungsi bertahan hidup, ketakutan serangan Israel, dan ketidakpastian masa depan.

Perang di Gaza menewaskan 34 ribu lebih warga Palestina, 2/3 diantaranya anak-anak dan perempuan. Perang ini menghancurkan dua kota terbesar di Gaza dan meninggalkan banyak kehancuran. Sekitar 80% penduduk Gaza telah mengungsi ke wilayah lain di daerah yang terkepung ini.

DPR AS menyetujui paket bantuan senilai $26 miliar sekitar $9 miliar bantuan kemanusiaan untuk Gaza, yang menurut para ahli berada di ambang kelaparan, serta miliaran dolar untuk Israel. Senat AS dapat meloloskan paket tersebut secepatnya, dan Presiden Biden berjanji menandatanganinya.

(mhd)

