...

Warga Palestina Berjuang Menunggu Bantuan Makanan dan Layanan Medis

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 22:02 WIB
A A A
Perang 200 hari, warga Palestina di Gaza berjuang menerima bantuan makanan pokok, dan layanan medis. Tinggal di tenda-tenda dengan kondisi yang memprihatinkan,  berjam-jam antri mendapatkan air dan makanan, ribuan pengungsi bertahan hidup, ketakutan serangan Israel, dan ketidakpastian masa depan.
 
Perang di Gaza menewaskan 34 ribu lebih warga Palestina, 2/3 diantaranya anak-anak dan perempuan. Perang ini menghancurkan dua kota terbesar di Gaza dan meninggalkan banyak kehancuran. Sekitar 80% penduduk Gaza telah mengungsi ke wilayah lain di daerah yang terkepung ini.
 
DPR AS menyetujui paket bantuan senilai $26 miliar sekitar $9 miliar bantuan kemanusiaan untuk Gaza, yang menurut para ahli berada di ambang kelaparan, serta miliaran dolar untuk Israel. Senat AS dapat meloloskan paket tersebut secepatnya, dan Presiden Biden berjanji menandatanganinya.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini