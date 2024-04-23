Ralf Rangnick kembali jadi kandidat kuat calon pelatih baru Bayern Munich menggantikan Thomas Tuchel. Kabarnya, manajemen die Roten sedang menjalin negosiasi dengan pelatih Timnas Austria tersebut

Mantan pelatih Manchester United ini masih terikat kontrak dengan timnas Austria sampai Piala Dunia 2026.

Jika kesepakatan tercapai, Bayern harus membayar biaya transfer apabila ingin merekrut Rangnick. Bayern Munich juga menyiapkan opsi lain, yakni pelatih Brighton & Hove Albion, Robert de Zerbi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News