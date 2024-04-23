...

Eks Pelatih Manchester United Ini Jadi Bidikan Utama Gantikan Thomas Tuchel di Bayern Munich

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 16:30 WIB
Ralf Rangnick kembali jadi kandidat kuat calon pelatih baru Bayern Munich menggantikan Thomas Tuchel. Kabarnya, manajemen die Roten sedang menjalin negosiasi dengan pelatih Timnas Austria tersebut
 
Mantan pelatih Manchester United ini masih terikat kontrak dengan timnas Austria sampai Piala Dunia 2026. 
 
Jika kesepakatan tercapai, Bayern harus membayar biaya transfer apabila ingin merekrut Rangnick. Bayern Munich juga menyiapkan opsi lain, yakni pelatih Brighton & Hove Albion, Robert de Zerbi
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

