Meski Hujan Lebat, Pengunjung Tetap Ramai di Pantai Carita Pandeglang

Iskandar Nasution, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 15:00 WIB
Hujan deras yang turun ternyata tidak menyurutkan niat para wisatawan untuk berenang di pinggir pantai. Hujan deras membuat suasana menjadi nyaman karena air laut yang asin menjadi hangat, Minggu (21/4/2024).
 
Meski diguyur hujan deras, ratusan wisatawan tetap berenang di pinggir Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Mereka terlihat asik berendam di air sambil diguyur hujan deras. Beruntung hujan kali ini tidak disertai adanya petir dan kilat sehingga para wisatawan tetap asyik bermain di pinggir pantai.

