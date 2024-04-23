...

Waspada! 70 Persen Kasus DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari Didominasi Pelajar SD dan SMP

Miftahul Ghani, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 10:30 WIB
Kasus DBD di RSUD Tamansari, Jakarta Barat terus mengalami peningkatan, Selasa (23/4). Sebanyak 40 kasus sudah ditangani oleh RSUD Tamansari pada periode Maret-April 2024.
 
70 persen pasien di antaranya merupakan anak-anak di tingkat pelajar SD dan SMP. Peningkatan kasus ini terjadi akibat kemarau panjang yang terjadi pada Juli-November 2023.
 
Sedangkan pada Desember 2023 hingga saat ini, curah hujan sudah mulai rutin terjadi. Hal ini menyebabkan meningkatnya kembang biak nyamuk akibat peningkatan kelembaban udara.
 
Masyarakat diimbau untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemeberantasan jentik nyamuk.
 
Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

