BKSDA Baubau gagalkan peyelundupan 3 kanguru dan 6 burung langka di Pelabuhan Murhum Baubau, Jumat (19/4) malam.

Satwa dilindungi ini sebagian ditemukan di kamar mesin KM Nggapulu milik PT Pelni. Kanguru dan beserta cenderawasih yang disita merupakan satwa endemik Papua yang sudah terancam punah.

Temuan ini berawal dari informasi dari salah satu penumpang kapal yang kebetulan melihat 2 ekor burung nuri di bawah kolong tempat tidur penumpang. Kesembilan hewan langka ini diduga berasal dari Kepulauan Aru yang sengaja diselundupkan untuk diperdagangkan di pasar gelap.

Tidak diketahui siapa yang berusaha menyelundupkan satwa langka ini. Petugas BKSDA Baubau telah berhasil menyita 150 ekor satwa dilindungi dari 4 kasus berbeda penyelundupan di KM Nggapulu.

Reporter: Andhy Eba

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

