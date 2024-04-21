...

BKSDA Baubau Gagalkan Penyelundupan 3 Kanguru dan Burung Cenderawasih di KM Nggapulu

Andhy Eba, Jurnalis · Minggu 21 April 2024 23:22 WIB
BKSDA Baubau gagalkan peyelundupan 3 kanguru dan 6 burung langka  di Pelabuhan Murhum Baubau, Jumat (19/4) malam.
 
Satwa dilindungi ini sebagian ditemukan di kamar mesin KM Nggapulu milik PT Pelni. Kanguru dan beserta cenderawasih yang disita merupakan satwa endemik Papua yang sudah terancam punah.
 
Temuan ini berawal dari informasi dari salah satu penumpang kapal yang kebetulan melihat 2 ekor burung nuri di bawah kolong tempat tidur penumpang. Kesembilan hewan langka ini diduga berasal dari Kepulauan Aru yang sengaja diselundupkan untuk diperdagangkan di pasar gelap.
 
Tidak diketahui siapa yang berusaha menyelundupkan satwa langka ini. Petugas BKSDA Baubau telah berhasil menyita 150 ekor satwa dilindungi dari 4 kasus berbeda penyelundupan di KM Nggapulu.
 
Reporter: Andhy Eba
Produser: Reza Ramadhan

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

