Rem Blong, Minibus Terjun ke Lereng Bukit Sedalam 50 Meter di Jepara

Alip Sutarto, Jurnalis · Minggu 21 April 2024 20:02 WIB
Puluhan warga Desa Tempur, Jepara bergotong-royong evakuasi mobil minibus yang terperosok masuk lereng pada Minggu (21/4) pagi. Proses evakuasi dilakukan dengan cara manual. Yakni menarik beramai-ramai dengan tali tambang dan batang bambu.
 
Pengemudi dan 2 penumpang mengalami luka berat dan dilarikan ke RS. Kecelakaan bermula saat minibus melintasi jalur menurun. Diduga akibat pengemudi minibus tidak mampu menguasai medan jalan serta terjadi rem blong membuat mobil terperosok lereng 50 meter.
 
Reporter: Alip Sutarto
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

