Sensasi Wisata di Atas Awan Sambil Menikmati Segarnya Udara Pegunungan Welirang

Sholahudin, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 21:00 WIB
Menikmati wisata di dataran tinggi selalu memberikan sensasi yang berbeda. Salah satunya adalah bukit cafe Aone yang ada di Desa Trawas, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Berada di ketinggian 1300 mdpl, tempat ini menawarkan keindahan alam. 
 
Pengunjung akan disuguhkan pemandangan hijaunya perbukitan Gunung Welirang yang begitu sejuk. Tempat ini juga menyajikan berbagai macam makanan dan minuman yang sangat lezat dengan harganya murah meriah.
 
Selain itu, juga terdapat spot foto yang instagramable. Pengunjung dapat berfoto dengan latar belakang pemandangan alam pegunungan yang indah.
 
Untuk menikmatinya, pengunjung akan dikenakan biaya masuk sebesar Rp15.000 per orang. Wisata ini merupakan tempat wisata yang cocok untuk dikunjungi bersama keluarga dan teman-teman.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Sholahudin

(fru)

Berita Terkait

