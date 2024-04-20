Mantan ketua KPU RI sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti mengungkapkan Pemilu tak bisa dipandang dari hasilnya saja.
Hal ini disampaikan Ramlan di Menteng, Jumat (20/4). Ia menilai justru proses Pemilu itu sendiri yang harus dilihat sebagai suatu hal penting demi menjaga demokrasi.
Ia juga memiliki pandangan untuk memiliki alternatif lain dalam menilai penyelenggaran pemilu melalui 8 parameter.
Reporter : Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
