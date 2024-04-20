Pemilu 2024 dianggap merupakan pemilu yang paling sejak era reformasi. Hal ini disampaikan peneliti senior BRIN Siti Zuhro, Sabtu (20/4).

Hal ini karena banyaknya cawe-cawe demi ambisi penguasa. Dia menilai, nepotisme dari penguasa terjadi dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan dengan menempatkan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres.

Reporter: Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News