Pemilu 2024 Dinilai yang Terburuk sejak Era Reformasi

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 20 April 2024 13:00 WIB
Pemilu 2024 dianggap merupakan pemilu yang paling sejak era reformasi. Hal ini disampaikan peneliti senior BRIN Siti Zuhro, Sabtu (20/4).
 
Hal ini karena banyaknya cawe-cawe demi ambisi penguasa. Dia menilai, nepotisme dari penguasa terjadi dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan dengan menempatkan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Reza Ramadhan

