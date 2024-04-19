KPK batal memeriksa Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor karena beralasan sakit dan tengah dirawat di RSUD Sidoarjo, Jumat(19/4). KPK menerima surat konfirmasi berhalangan hadir Bupati Sidoarjo dari tim kuasa hukumnya.

Sementara surat keterangan Ahmad Mudhlor dinilai janggal karena jangka waktu perawatan yang tak memuat tanggal pasti. KPK Mengingatkan agar Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kooperatif dalam menjalani pemeriksaan.

