Tim dokter RS Polri Kramat Jati mendirikan posko ante mortem untuk membantu proses identifikasi jenazah korban kebakaran toko bingkai di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (19/4).

Pihak keluarga yang merasa anggota keluarganya bisa mendatangi posko ante mortem dengan membawa data primer dan sekunder seperti sidik jari, riwayat kesehatan gigi, atau foto korban semasa hidup.

Seluruh jenazah yang telah diidentifikasi selanjutnya akan dikembalikan ke pihak keluarga.

Kontributor: Rio Manik

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News