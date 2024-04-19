Ratusan penumpang pesawat di Bandara Sultan Babullah, Ternate mengamuk usai jadwal penerbangan dibatalkan pihak maskapai. Pembatalan dilakukan akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang yang membahayakan penerbangan.

Pihak maskapai meminta para calon penumpang untuk menjadwalkan ulang penerbangan atau melakukan pengembalian tiket.

Calon penumpang menyayangkan pihak maskapai yang menjual tiket meski erupsi Gunung Ruang sudah terjadi beberapa hari yang lalu.

Kontributor: Ismail Sangaji

(fru)

