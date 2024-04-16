Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin hadir mengawal Aksi 164 Istighosah Kubro. Lokasi di depan patung kuda, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/4) siang.

Setidaknya ada sekitar 4 orang yang hadir di acara tersebut di antaranya adalah Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir dan Kapten Timnas AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus. Mereka duduk di atas terpal yang disediakan panitia aksi pas disamping mobil aksi.

Sebelumnya, pukul 13.20 WIB mobil komando berjalan dari arah Budi Kemuliaan menuju Patung Kuda. Sambil mendengungkan bacaan shalawat, massa aksi terlihat memakai baju berwarna putih.

Setidaknya ada sebanyak ratusan massa aksi yang memadati wilayah patung kuda. Meski begitu, arus lalu lintas tetap dalam situasi kondisi ramai dan lancar.

Reporter: Widya Michella

Produser: Akira AW

