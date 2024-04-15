...

Video Khotbahnya Viral, Pendeta Gilbert Temui Jufuf Kalla Minta Maaf dan Klarifikasi

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Senin 15 April 2024 19:28 WIB
Pendeta Gilbert bertemu Jusuf Kalla untuk meminta maaf terkait isi khotbahnya yang membandingkan nilai zakat 2,5 persen umat islam dengan derma 10 persen umat nasrani.
 
Pendeta Gilbert mendatangi Jusuf Kalla yang diketahui merupakan ketua dewan masjid Indonesia. Meski sempat kecewa, Jusuf Kalla berpesan untuk saling menghormati dan memaafkan serta menguatkan toleransi beragama.
 
Pendeta Gilbert mencium tangan Jusuf Kalla sebagai simbol permintaan maafnya atas khotbah yang melecehkan umat islam.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(rns)

