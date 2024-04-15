Kemacetan panjang terjadi di Ruas Tol Cikampek KM 72, Purwakarta, Jawa Barat, arah Jakarta Senin (15/4) siang.

Ribuan kendaraan terjebak macet dan menutup semua badan jalan bahkan sempat tidak bergerak. Macet mulai dalam ruas Tol Japek Wilayah Karawang dan mengular hingga tembus ke ruas jalan Tol Cipali. Para pemudik mengeluhkan waktu tempuh yang menjadi lebih lama akibat kemacetan ini.

Penyebab kemacetan karena volume kendaraan yang membludak saat arus balik menuju Jakarta dibarengi dengan berakhirnya cuti bersama.

Kontributor: Irwan

