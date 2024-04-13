...

Gelar Open House di Purbalingga, Ganjar Terharu Warga Datang dari Berbagai Daerah

Catur Edi Purwanto, Jurnalis · Sabtu 13 April 2024 19:04 WIB
Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menggelar open house di rumahnya di Purbalingga pada Sabtu (13/4/2024) pagi. Kegiatan ini merupakan  open house ke-4 atau terakhir  di mana sebelumnya juga digelar di Yogyakarta, Karanganyar dan Kutoarjo.
 
Ganjar ditemani istri Siti Atiqoh dan anak semata wayangnya Alam Ganjar. Ratusan warga dari berbagai kalangan masyarakat rela antre untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama keluarga Ganjar.
 
Ganjar mengaku senang dan terharu dengan banyaknya warga yang datang. Masyarakat yang datang disuguhi berbagai hidangan tradisional. Seperti soto, bakso, pecel dan es cendol dawet.
 
Reporter: Catur Edi Purwanto
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

