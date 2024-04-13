Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menggelar open house di rumahnya di Purbalingga pada Sabtu (13/4/2024) pagi. Kegiatan ini merupakan open house ke-4 atau terakhir di mana sebelumnya juga digelar di Yogyakarta, Karanganyar dan Kutoarjo.

Ganjar ditemani istri Siti Atiqoh dan anak semata wayangnya Alam Ganjar. Ratusan warga dari berbagai kalangan masyarakat rela antre untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama keluarga Ganjar.

Ganjar mengaku senang dan terharu dengan banyaknya warga yang datang. Masyarakat yang datang disuguhi berbagai hidangan tradisional. Seperti soto, bakso, pecel dan es cendol dawet.

Reporter: Catur Edi Purwanto

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

