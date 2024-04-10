Bandara Internasional Soekarno-Hatta terpantau lengang di hari pertama Lebaran 2024, Rabu (10/4/2024). Pantauan MNC Portal Indonesia, Terminal 1 Bandara Soetta terlihat minim kepadatan sejak pukul 13.30 WIB.

Para pemudik juga terlihat lebih leluasa dan tidak berdesak-desakan saat mengunjungi check in counter. Total pemudik ini pun sudah turun sejak melewati puncak arus mudik hingga H-1 lebaran.

Produser : Febry Rachadi

Reporter: Wiwi Heryani

(mhd)

