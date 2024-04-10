Rumah dinas Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, terus didatangi sejumlah pejabat negara pada Rabu (10/4/2024).

Sejumlah pejabat penting yang hadir diantaranya yakni Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran hingga Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Ketua DPD RI La Nyala dan Menteri dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu datang pula sejumlah perwakilan dari kedutaan besar masing-masing negara sahabat. Ma'ruf Amin akan selesai melaksanakan open house di rumah dinasnya pada pukul 12.00 WIB karena akan melakukan silahturahmi Idul Fitri di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara di Provinsi Banten.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News