

Ratusan Sepeda Motor Terjaring Razia Malam Takbiran di Bundaran Senayan, Jakarta Selatan

Rizki Falupi, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 11:40 WIB

Ratusan pengendara motor yang merayakan malam takbiran di DKI Jakarta terjaring razia di Bundaran Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (9/4) malam.
 
Para pemotor ini terjaring akibat melanggar peraturan, seperti tidak menggunakan helm dan tidak melengkapi surat-surat kendaraannya. Para pengendara yang melanggar dikenai sanksi tilang hingga kendaraannya ditahan oleh petugas.
 
Razia ini digelar perihal untuk mengamankan wilayah DKI Jakarta menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri yang kondusif.
 
Kontributor: Rizki Faluvi 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

