H-2 Lebaran, suasana Bandara Soekarno-Hatta terpantau kembali normal. Terpantau di Terminal 2 tak terjadi penumpukan pemudik.
Kepadatan hanya terjadi di counter check-in salah satu maskapai. Antrean cukup panjang, namun tetap tertib dan tak berdesak-desakan. Sama halnya di ruang tunggu, para pemudik duduk santai sambil menunggu waktu keberangkatannya tiba.
Puncak arus mudik di Bandara Soetta sendiri sudah lewat pada Sabtu (6/4/2024) kemarin dengan total pergerakan sebanyak 184.250 ribu orang.
Reporter : Ayu Utami
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
