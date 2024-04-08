H-2 Lebaran, suasana Bandara Soekarno-Hatta terpantau kembali normal. Terpantau di Terminal 2 tak terjadi penumpukan pemudik.

Kepadatan hanya terjadi di counter check-in salah satu maskapai. Antrean cukup panjang, namun tetap tertib dan tak berdesak-desakan. Sama halnya di ruang tunggu, para pemudik duduk santai sambil menunggu waktu keberangkatannya tiba.

Puncak arus mudik di Bandara Soetta sendiri sudah lewat pada Sabtu (6/4/2024) kemarin dengan total pergerakan sebanyak 184.250 ribu orang.

Reporter : Ayu Utami

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News