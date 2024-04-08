...

H-2 Lebaran, Suasana Bandara Soekarno-Hatta Mulai Normal

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Senin 08 April 2024 14:45 WIB
H-2 Lebaran, suasana Bandara Soekarno-Hatta terpantau kembali normal. Terpantau di Terminal 2 tak terjadi penumpukan pemudik.
 
Kepadatan hanya terjadi di counter check-in salah satu maskapai. Antrean cukup panjang, namun tetap tertib dan tak berdesak-desakan. Sama halnya di ruang tunggu, para pemudik duduk santai sambil menunggu waktu keberangkatannya tiba. 
 
Puncak arus mudik di Bandara Soetta sendiri sudah lewat pada Sabtu (6/4/2024) kemarin dengan total pergerakan sebanyak 184.250 ribu orang.
 
Reporter : Ayu Utami
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

