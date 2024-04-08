...

Tiket Ludes Terjual, Begini Situasi Arus Mudik di Stasiun Pasar Senen

Giffar Rivana, Jurnalis · Senin 08 April 2024 14:00 WIB
Stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh para pemudik pada Senin (8/4/2024). Pemudik memenuhi Lobi Stasiun Pasar Senen menunggu giliran keberangkatan kereta
 
PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat Stasiun Pasar Senen akan memberangkatkan 38 KA hari ini dengan rata-rata 25.994 tempat duduk perharinya.
 
Pemudik sendiri tak sabar untuk dapat bertemu keluarga di kampung halaman.
 
Reporter : Giffar Rivana
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

