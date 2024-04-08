Stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh para pemudik pada Senin (8/4/2024). Pemudik memenuhi Lobi Stasiun Pasar Senen menunggu giliran keberangkatan kereta
PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat Stasiun Pasar Senen akan memberangkatkan 38 KA hari ini dengan rata-rata 25.994 tempat duduk perharinya.
Pemudik sendiri tak sabar untuk dapat bertemu keluarga di kampung halaman.
Reporter : Giffar Rivana
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
