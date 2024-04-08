Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur contra flow km 58 Tol Japek, Senin (8/4/2024). Kecelakaan melibatkan satu bus dan dua minibus. Terlihat api membubung tinggi dari bangkai kendaraan.

Berdasarkan informasi reporter iNews Media Group dalam program Breaking News ‘Puncak Arus Mudik 2024’ proses evakuasi masih dilakukan.

Setidaknya sudah ada 5 kantong jenazah dievakuasi petugas. Pihak kepolisian belum memastikan jumlah korban akibat kecelakaan ini.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

