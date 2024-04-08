Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur mulai menurun, Minggu (7/4) malam. Namun kepadatan masih terjadi terjadi di beberapa titik persimpangan.

Petugas kepolisian terus bersiaga guna mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan susulan. Polisi mengimbau kepada pemudik yang menggunakan sepeda motor untuk tidak berboncengan lebih dari dua orang.

Serta tidak membawa anak-anak dan muatan berlebih lantaran dapat membahayakan keselamatan.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

